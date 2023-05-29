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ПОЛІТИКА

Президент Польщі підпише закон про розслідування російського впливу, незважаючи на протести опозиції

29 травня 2023, 15:31
Президент Польщі підпише закон про розслідування російського впливу, незважаючи на протести опозиції
Президент Польщі вимагає розслідування російського впливу на Європу загалом.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна ініціюватиме створення комісії щодо російського впливу на засідання Європейської ради, а також підніматиме питання щодо заморожування російських активів, які використовувались для просування російських інтересів, для подальшого їх використання для відбудови України.

Про це пише rmf.24.

За словами Дуди, росія та її влада протягом багатьох років намагаються різними способами впливати на політику інших країн, намагаючись поставити їх у залежність одна від одної та створювати вигідні для росії, в тому числі для бізнесу, рішення.

Він додав, що ці питання обговорюються в різних країнах, як от у США, Франції та Німеччині. Зокрема кілька років тому в США був підготовлений звіт, згідно з яким росія витратила кілька сотень мільйонів доларів на неформальне розширення свого впливу та лобіювання.

"російські впливи, які в свою чергу виливаються в багато турбулентностей, ефект яких - на мою і не тільки мою думку - є. російська агресія проти України, енергетичні проблеми, які зараз торкаються Європи, – це факт, і я не сумніваюся, що вони потребують пояснень", –  сказав Дуда.

За його  словами  російські гроші циркулювали і в різних європейських установах та фінансували різні види проектів.

"Ці гроші потрібно знайти, заморозити і заблокувати, де це можливо, щоб потім їх використати на відбудову України", - сказав Дуда, додавши, що Україну потрібно "підняти з попелу" та відбудувати за гроші агресора.

ПольщаДУДАрф тероризм

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