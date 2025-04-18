Президент Польщі підтримує доступ до французького ядерного щита

Польський президент Анджей Дуда заявив, що його країна має шукати захисту в силах ядерного стримування Франції від потенційної російської загрози.

Він вкотре закликав до розміщення американської ядерної зброї у Польщі, інформує агенція Bloomberg.

"Я вважаю, що ми можемо прийняти обидва рішення. Ці дві ідеї не є ані суперечливими, ані взаємовиключними", - оголосив Дуда.

Раніше прем’єр-міністр Дональд Туск заявив у парламенті, що Польща може отримати доступ до ядерної зброї.

За його словами, країна веде серйозні переговори про пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона використовувати ядерний потенціал Парижа для захисту європейських союзників.

Ядерний поштовх доповнює програма переозброєння Варшави, ка була викликана повномасштабним вторгненням рф в Україну, зазначає видання.

На сьогодні Польща є лідером НАТО за витратами на оборону - 4,7% ВВП.