Президент Польщі планує зустріч з Трампом у Нью-Йорку – Reuters

Передбачається, що Дуда має обговорити з Трампом позицію США у російсько-українській війні.

Польські ЗМІ та офіційний представник кампанії Трампа повідомили, що президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Нью-Йорка цього тижня.

Про це пише Reuters.

"Якщо він справді зустрінеться ми очікуємо, що він твердо поставить питання про чітке приєднання США до Європи в українсько-російському конфлікті", – сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск журналістам.

Туск додав, що його міністр закордонних справ також поінформує Дуду про важливість прискорення доставки американської зброї до Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Трампом, сказавши після цього, що Трамп не виділить кошти на допомогу Україні, якщо знову стане президентом США.

Туск зазначив, що у нього складається враження, що майже всі в Польщі розуміють, що перемога Трампа буде на шкоду безпеці Польщі, Європи та майбутньому НАТО.