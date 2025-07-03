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Президент Польщі розповів, чим займатиметься після завершення своєї каденції

03 липня 2025, 13:34
Президент Польщі розповів, чим займатиметься після завершення своєї каденції
Дуда заявив, що погодився б на пропозицію очолити польський уряд

Чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після завершення свого терміну на посаді без вагань погодився б на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Polsat News.

Як зазначив Дуда, якщо "буде потреба служити Республіці Польща, взявши на себе конкретні завдання у вигляді виконання якоїсь функції, то я, безперечно, візьмуся за це". Політик вказав на функцію "прем'єр-міністра, який би уклав нову коаліційну угоду". "Якби мені зробили таку пропозицію, я б не вагався", – заявив він.
 
На запитання, чи надходять до нього такі пропозиції, офіційні чи неофіційні, Дуда відповів, що ні. Водночас Дуда наголосив, що його "участь у парламентських виборах є виключеною".
 
Польський президент також відповів на запитання, чи отримує пропозиції роботи від міжнародних інституцій. За його словами, "на сьогодні у світі, принаймні на цей момент, немає політичного клімату, сприятливого для того, щоб політики консервативного профілю займали посади у важливих міжнародних інституціях". Водночас Дуда зазначив, що ситуація може змінитися в найближчі роки, і він намагатиметься реагувати на будь-які виклики так, "щоб це принесло якомога більше користі для Польщі".
Анджей Дудавійна в Україніросія окупанти

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