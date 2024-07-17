Президент Польщі розповів, що наблизить війну росії з НАТО

Якщо Захід дозволимо Україні програти війну, яку розпочала рф, то це значно наблизить можливість війни росії з НАТО. Світ має спільно протистояти кремлівській агресії.

"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти.Якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна росії із Заходом буде надзвичайно близька", - наголосив він.

За словами польського лідера, якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити цей жорстокий клинок - путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі".

Дуда каже, що Захід має займатися не підрахунком днів до можливого протистояння з росією, а діями.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. Ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми діємо сьогодні - значно збільшили витрати на оборону в Польщі. Всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - заявив Дуда.