Президент Польщі вирушає до Трампа обговорювати безпеку та війська США

Туск наголосив, що Навроцький має нагадати Трампу про його обіцянку розмістити в Польщі додаткові 5 тисяч американських військових.

Президент Польщі Кароль Навроцький у неділю, 14 червня, вирушить із робочим візитом до Вашингтона на запрошення Дональда Трампа. Зокрема, він візьме участь у гала-вечорі змішаних єдиноборств у Білому домі до 250-річчя США та дня народження Трампа.

Про це пише RMF24.

Коментуючи майбутню поїздку, прем'єр Дональд Туск у суботу зі смаком прокоментував спортивну частину програми. "Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Сподіваюся, що він не дозволить переконати себе на таку конфронтацію", – сказав Туск, закликавши президента "не дати затягнути себе в клітку".

Головна мета візиту, однак, серйозна. Туск наголосив, що Навроцький має нагадати Трампу про його обіцянку розмістити в Польщі додаткові 5 тисяч американських військових. "Розраховую, що президент Навроцький знайде можливість нагадати президенту Трампу про його обіцянку", – зазначив прем'єр. Керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач підтвердив, що у Вашингтоні Навроцький говоритиме з Трампом "про принципові речі, які стосуються польської безпеки, двосторонніх відносин та енергетично-економічної співпраці".

Нагадаємо, 21 травня Трамп оголосив про відправлення до Польщі додаткового контингенту у 5 тисяч військовослужбовців. Цьому передував скандал, коли Пентагон скасував планове переміщення 4 тисяч американських військових до Польщі. 12 червня Польща прийняла на озброєння перші три винищувачі F-35 із великої законтрактованої партії.