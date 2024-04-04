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ПОЛІТИКА

Президент Польщі закликає НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП

04 квітня 2024, 14:55
Президент Польщі закликає НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП
Дуда зазначив, що кремль перейшов до економіки війни, і не бракує напруженості на Близькому Сході та в Тихому океані.

Президент Польщі Анджей Дуда передав лідерам країн-учасниць НАТО лист, у якому він вказує на свою пропозицію збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.

Про це повідомляє  RP.

"Я переконаний, що це основа для послідовного зміцнення безпеки на всьому євроатлантичному просторі. Це природний і фундаментальний крок, який ми повинні зробити сьогодні разом у протистоянні імперській політиці Кремля", - заявив він.

Дуда зазначив, що кремль перейшов до економіки війни, і не бракує напруженості на Близькому Сході та в Тихому океані.

"Тому сьогодні ми повинні бути сміливими і безкомпромісними", - наголосив він.

Президент Польщі додав, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО підтверджує саме це і є великим зміцненням Альянсу.

"Але ми повинні зміцнювати єдність і розвивати військовий потенціал із ще більшою рішучістю. Польща, як небагато країн світу, знає, що за безпеку доводиться платити, тому вона виділяє понад 4% ВВП на утримання та модернізацію армії. У 2014 році країни Альянсу зобов'язалися збільшити військові витрати до 2% ВВП", - заявив Дуда.

Він підкреслив, що витрати у 2% ВВП були достатніми 10 років тому.

"Те, що робить сьогодні (російський диктатор, - ред.) владімір путін, вимагає нашої однозначної відповіді. Нам потрібна дискусія про майбутнє пакту і конкретні рішення. Я вже порушував цю тему з багатьма лідерами країн НАТО. Я вітаю позитивну реакцію, а також пропозиції щодо зміцнення Альянсу. У всіх нас одна мета - глобальна безпека". - підсумовує президент.

ПольщаНАТОАнджей Дудавійна в Україніросія загроза

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