Президент Польщі закликав демонтувати "Північний потік-2"

Таку заяву він зробив під час саміту Кримської платформи у Києві

Президент Польщі Анджей Дуда виступив із закликом демонтувати Північний потік-2.

"Я хотів би нагадати, що "Північний потік-2" почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з росією, немає повороту до таких зв'язків коли вона воює проти України, окупує її території. Зміна політики на Заході це не просто припинення "Північного потоку-2", але також цілковита його ліквідація, демонтаж", - сказав Дуда.

Як повідомлялося, проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня 2021 року в росії заявили про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Його планували запустити після сертифікації на початку 2022року.