Президент Польщі заразився коронавірусом
Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомив речник польського президента Блажей Спихальський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
"Згідно з рекомендаціями, президенту вчора зробили тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами", - повідомив Спихальський.
Сам Спихальський, за даними ЗМІ, теж має позитивний тест. Також, президент ймовірно заразив одного працівника служби охорони.
Як повідомив глава офісу президента Кшиштоф Щерський, у канцелярії проходять необхідні санітарні процедури, відтворюється список контактів президента.
"Це нове для нас питання. Сьогодні буде проведене ціле епідеміологічне розслідування" ,- сказав він.
Всі, хто мав контакт з президентом, підуть на карантин.
Як зазначається, напередодні у президента був дуже активний день. Зокрема, Дуда відвідував будівництво тимчасової лікарні на Національному стадіоні і провів декілька зустрічей.
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