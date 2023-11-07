Президент Португалії прийняв відставку прем'єра через корупцію

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза прийняв відставку прем'єр-міністра Антоніу Кошти через корупційний скандал щодо дозволу на розробку родовищ корисних копалин.

Про це йдеться на сайті президента.

"Я попросив президента Республіки про відставку", - сказав Кошта.

За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом – найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.

Кошта подав у відставку через корупційне розслідування і завтра президент Португалії скличе політичні партії, представлені в парламенті.

А вже в четвер відбудуться позачергові збори парламенту, після яких виступить зі зверненням і оголосить про дострокові парламентські вибори в Португалії.