Президент Португалії прийняв відставку прем'єра через корупцію
Про це йдеться на сайті президента.
"Я попросив президента Республіки про відставку", - сказав Кошта.
За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом – найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.
Кошта подав у відставку через корупційне розслідування і завтра президент Португалії скличе політичні партії, представлені в парламенті.
А вже в четвер відбудуться позачергові збори парламенту, після яких виступить зі зверненням і оголосить про дострокові парламентські вибори в Португалії.