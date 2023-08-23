Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Португалії вперше приїхав до Києва

23 серпня 2023, 10:28
Президент Португалії вперше приїхав до Києва
cnnportugal
На вокзалі у Києві він заявив, що має намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прибув до Києва з дводенним візитом, який присвячений святкуванню 32-ї річниці незалежності країни.

Про це повідомляє CNN.

На вокзалі у Києві він заявив, що має намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

"Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем'єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах", – сказав Марсело Ребелу де Соуза.

Він зазначив, що "все, що є принциповим – а все фундаментальне на даний момент – у житті України, є фундаментальним і в житті Португалії".

Президент Португалії повідомив, що візьме участь у святкуванні 32-ї річниці незалежності України з огляду на те, що "цей рік ще особливіший" у зв'язку з приєднанням до урочистостей представників інших країн. За його словами, український контрнаступ відбувається для "затвердження свого суверенітету".

Нагадаємо, Україна 24 серпня відзначає 32-гу річницю незалежності. 

До Києва напередодні свята вже прибув президент Литви Ґітанас Науседа.

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно", – написав він.

ПортугаліяДень Незалежностівізитвійна в Україні

Останні матеріали

Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 09:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється