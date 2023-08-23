Президент Португалії вперше приїхав до Києва

На вокзалі у Києві він заявив, що має намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прибув до Києва з дводенним візитом, який присвячений святкуванню 32-ї річниці незалежності країни.

Про це повідомляє CNN.

На вокзалі у Києві він заявив, що має намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

"Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем'єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах", – сказав Марсело Ребелу де Соуза.

Він зазначив, що "все, що є принциповим – а все фундаментальне на даний момент – у житті України, є фундаментальним і в житті Португалії".

Президент Португалії повідомив, що візьме участь у святкуванні 32-ї річниці незалежності України з огляду на те, що "цей рік ще особливіший" у зв'язку з приєднанням до урочистостей представників інших країн. За його словами, український контрнаступ відбувається для "затвердження свого суверенітету".

Нагадаємо, Україна 24 серпня відзначає 32-гу річницю незалежності.

До Києва напередодні свята вже прибув президент Литви Ґітанас Науседа.

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно", – написав він.