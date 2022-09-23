RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент призначив нового посла в Німеччині

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про призначення Олексія Макєєва надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині.
Президент призначив нового посла в Німеччині
Про це повідомляється в тексі указу.
 
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні. 
 
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині.
 
Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2022 17:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Путінська дурниця з НАТО. Дії росії мимоволі посилили американську підтримку Європи та Альянсу, зміцнивши трансатлантичну солідарність

Путінська дурниця з НАТО. Дії росії мимоволі посилили американську підтримку Європи та Альянсу, зміцнивши трансатлантичну солідарність

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.