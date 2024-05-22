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Президент Румунії назвав умову, за якої може передати Україні ЗРК Patriot

22 травня 2024, 20:31
Президент Румунії назвав умову, за якої може передати Україні ЗРК Patriot
Фото: з вільних джерел
Румунія не буде ризикувати безпекою власного повітряного простору.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що передача ЗРК Patriot Києву не має призвести до послаблення протиповітряної оборони його країни і повинна вирішуватися Вищою радою національної оборони.

Про це пише румунське видання Digi24.

Йоганніс заявив, що не має бажання обговорювати питання щодо ймовірної передачі Україні ЗРК Patriot "у публічному просторі", адже це повинно вирішуватись з військовими фахівцями і Вищою радою національної оборони.

За словами глави Румунії, передача Києву ЗРК Patriot є непростим процесом, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, "не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони".

"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – додав президент Румунії, вказавши, що для цього рішення "немає часового горизонту".

РумуніяППОвійна в Україніросія-агресор

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