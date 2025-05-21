Президент Румунії відмовився від участі в миротворчій місії в Україні

Румунія готова посилювати підтримку України з власної території, однак пряме військове залучення вважає недоречним.

Обраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна не має наміру направляти свої війська в Україну в рамках можливої миротворчої місії.

Про це повідомляє Politico.

За його словами, Румунія готова посилювати підтримку України з власної території, однак пряме військове залучення вважає недоречним з огляду на вже напружені відносини з росією.

"Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні - ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та росією", - наголосив він.

У тому ж інтерв’ю Дан також розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до врегулювання війни в Україні.

На його думку, можливі компроміси з диктатором владіміром путіним та прийняття його нереалістичних вимог - не гарантують справедливого миру.

"Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир", - зазначив румунський політик.

Він також підкреслив, що всі рішення щодо завершення війни мають ухвалюватися за згодою самих українців.

"Також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки не отримають найрозумніший мир для себе", - зазаначив він.