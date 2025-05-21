Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Румунії відмовився від участі в миротворчій місії в Україні

21 травня 2025, 11:58
Президент Румунії відмовився від участі в миротворчій місії в Україні
джерело RFI
Румунія готова посилювати підтримку України з власної території, однак пряме військове залучення вважає недоречним.

Обраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна не має наміру направляти свої війська в Україну в рамках можливої миротворчої місії.

Про це повідомляє Politico.

За його словами, Румунія готова посилювати підтримку України з власної території, однак пряме військове залучення вважає недоречним з огляду на вже напружені відносини з росією.

"Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні - ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та росією", - наголосив він.

У тому ж інтерв’ю Дан також розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до врегулювання війни в Україні.

На його думку, можливі компроміси з диктатором владіміром путіним та прийняття його нереалістичних вимог - не гарантують справедливого миру.

"Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир", - зазначив румунський політик.

Він також підкреслив, що всі рішення щодо завершення війни мають ухвалюватися за згодою самих українців.

"Також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки не отримають найрозумніший мир для себе", - зазаначив він.

Румуніявійна в Українімиротворча місіяНікушор Дан

Останні матеріали

росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється