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ПОЛІТИКА

Президент Румунії заперечує дані про падіння російських безпілотників на території країни

05 вересня 2023, 20:27
Президент Румунії заперечує дані про падіння російських безпілотників на території країни
Фото: Слово і Діло
Влада країни стурбована, оскільки російські атаки "відбуваються на дуже невеликій відстані від кордону з Румунією".

На території Румунії нібито не падали російські безпілотники, як стверджує українська сторона.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Digi24.

"Можу вам сказати, що не було ніякої деталі, ніякого безпілотника, ніякої частини будь-якого пристрою, який опинився б у Румунії. Ми здійснюємо повний контроль над нашим національним простором, ми перевірили абсолютно все, і можу заспокоїти населення: нічого не влучило в Румунію", - наголосив глава румунської держави.

Водночас він зазначив, що влада країни стурбована, оскільки російські атаки "відбуваються на дуже невеликій відстані від кордону з Румунією".

За словами Йоганніса, під час останнього саміту НАТО країни Альянсу визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо "щось впаде на їхню територію".

"Звичайно, так, у нас є сценарій, так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Це очевидно, але це не означає, що ми хочемо, щоби щось подібне сталося", - додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували портову інфраструктуру України в Одеській області. Для цього вони використовували дрони-камікадзе "Шахед".

У Міністерстві закордонних справ України пізніше розповіли, що російські дрони вдарили по Румунії. Цю інформацію одразу спростували у МЗС та Міноборони Румунії.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна має фотодокази падіння російських дронів на території Румунії.

рф тероризмвійна в УкраїнібезпілотникиРумунія

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