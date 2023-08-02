Президент Румунії засудив російські удари по українській інфраструктурі на Дунаї

Глава держави назвав такі дії рф воєнним злочином.

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив російські удари по інфраструктурі на півдні України та назвав такі дії воєнним злочином.

Про це він повідомив у Twitter.

"Атаки росії, що тривають, на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, поблизу Румунії, є неприйнятними. Це воєнні злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої продовольчі товари тим, хто потребує допомоги у світі", - зазначив Йоганніс.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували ударними дронами Shahed-136 південь Одещини. Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що на деяких об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону внаслідок влучань сталися пожежі. Також пошкоджено елеватор.