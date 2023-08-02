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Президент Румунії засудив російські удари по українській інфраструктурі на Дунаї

02 серпня 2023, 15:07
Президент Румунії засудив російські удари по українській інфраструктурі на Дунаї
Фото: zn.ua
Глава держави назвав такі дії рф воєнним злочином.

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив російські удари по інфраструктурі на півдні України та назвав такі дії  воєнним злочином.

Про це він повідомив у Twitter.

"Атаки росії, що тривають, на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, поблизу Румунії, є неприйнятними. Це воєнні злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої продовольчі товари тим, хто потребує допомоги у світі", - зазначив Йоганніс.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували ударними дронами Shahed-136 південь Одещини. Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що  на деяких об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону внаслідок влучань сталися пожежі. Також пошкоджено елеватор.

Румуніявійна в Українівоєнні злочиниросія окупанти

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