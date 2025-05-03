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Президент Сербії ліг в лікарню після раптового повернення з США

03 травня 2025, 19:53
Президент Сербії ліг в лікарню після раптового повернення з США
Фото: European Western Balkans
До нього прибув міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.
Сербського президента Александара Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді після його раптового повернення з США. До нього прибув міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.
 
Про це повідомляє сербський телеканал РТС.
 
За даними сербських медіа, Вучич раптово захворів під час візиту до США, де звернувся за медичною допомогою та пройшов обстеження. Після цього він вирішив повернутися до Сербії, скасувавши заходи, заради яких прибув до США.
 
Вучичу стало зле під час підготовки до майбутніх зустрічей, а також після зустрічі з конгресменами сербськими підприємцями. У цей момент у кімнаті з ним перебували міністр фінансів Сініша Малі та радниця президента Сербії з питань ЗМІ, повідомляють сербські медіа.
 
Зауважимо, що Вучич раптово захворів за декілька днів до параду до так званого "дня перемоги", який росіяни відзначають 9 травня. Він особисто підтверджував плани приїхати до москви, попри погрози ЄС наслідками для Сербії.
Сербіяпрезидентвійна в Україні

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