Президент Сербії очікує "напад на сербів" у Косові на тлі контрнаступу ЗСУ

У Сербії вважають, що Україна, ймовірно, почне масований наступ найближчим часом.

Президент Сербії Александар Вучич заявив про можливу ескалацію навколо косовських сербів, коли ЗСУ перейдуть в основну фазу свого контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв'ю сербському телебаченню.

Вучич вважає, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті наслідує українського лідера Володимира Зеленського.

Крім того, він додав, що Україна, ймовірно, почне масований наступ найближчим часом, щоб продемонструвати значущі успіхи напередодні саміту НАТО в Литві 12 липня.

"Коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра-післязавтра, в найближчі дні, тоді ви побачите додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів остерігатися, щоб всі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися. Я боюся, що цей терор стане ще більш лютим, він представив себе в ролі Зеленського, нового великоалбанського лідера, який об'єднає всі албанські країни", – сказав Вучич.