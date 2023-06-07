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Президент Сербії підтвердив продаж Україні боєприпасів через посередників

07 червня 2023, 10:35
Президент Сербії підтвердив продаж Україні боєприпасів через посередників
Фото: European Western Balkans
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.

Про це Вучич сказав в інтерв'ю Financial Times.

Раніше президент Сербії активно підтримував москву і відмовлявся приєднатися до західних санкцій, проте він змінив свою позицію, заявивши, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, і що він не має наміру цьому перешкоджати.

"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю жодних сумнівів, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти їх? Не продавати їх?" – заявив Вучич.

За словами трьох західних дипломатів, канал, яким сербські боєприпаси постачаються на український фронт, став вирішальним фактором помітних змін, оскільки США, НАТО і ЄС підтримали Сербію під час нещодавнього напруження в Косово.

На запитання, чи був це свідомий крок, спрямований на отримання схвалення західних столиць, Вучич стверджує, що Белград намагався діяти "нейтрально".

"Але я не дурень. Я усвідомлюю, що частина зброї може опинитися в Україні", – сказав глава Сербської Республіки.

Він визнав, що ходить по тонкій лінії між рф і західними державами. 

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН", – сказав сербський президент, маючи на увазі заяви ООН, що засуджують повномасштабне вторгнення рф в Україну.

"Ми приєднуємося до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання в безпілотниках. Ми не будемо хабом для реекспорту чогось до росії", – зазначив він і додав, що часи, коли він розмовляв з президентом росії путіним кожні три місяці, минули, зазначивши, що вже рік не контактує з кремлем, окрім як приймає відвідувачів з москви. 

"Такого раніше ніколи не було", – підкреслив Вучич.

Сербіябоєприпасивучич

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