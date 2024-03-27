Президент Сербії повідомив про загрозу національним інтересам країни

Александар Вучич заявив, що на народ його країни чекають тяжкі часи, з якими той зіткнеться найближчим часом.

Про це він написав в соцмережі Instagram.

"Попереду важкі дні для Сербії. Життєві національні інтереси Сербії під загрозою. Я ознайомлю народ Сербії з усіма викликами, які нас чекають. Буде важко, як ніколи важко. Ми будемо боротися", - йдеться в дописі. Вучич не став пояснювати, що саме він має на увазі.

Глава Сербії Александар Вучич додав, що отримав погані новини.