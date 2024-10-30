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ПОЛІТИКА

Президент Сербії просить майбутнього лідера США взятися за припинення війни в Україні

30 жовтня 2024, 21:59
Президент Сербії просить майбутнього лідера США взятися за припинення війни в Україні
Фото: European Western Balkans
Президент Сербії Александр Вучич провів телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним.

Президент Сербії Олександр Вучич закликав майбутнього президента США докласти зусиль для досягнення перемир'я між росією та Україною, яке підтримали б обидві сторони конфлікту.

В інтерв'ю Bloomberg він зазначив, що, хоча це рішення буде важким для президентів владіміра путіна та Володимира Зеленського, саме ініціатива переможця виборів у США 5 листопада є єдиним шляхом до припинення війни, яка триває вже третій рік.

"Зробіть перемир'я якомога швидше", — заявив Вучич у своєму кабінеті в Белграді. — "Тоді можна буде досягти довготривалого миру — але цей перший крок треба зробити негайно". Сербський лідер вважає, що припинення бойових дій було б "дуже вигідним" і для Заходу.

Зараз, коли росія просувається на фронті в Україні, результати майбутніх виборів у США можуть вплинути на здатність Києва до протидії. Кандидат від демократів Камала Гарріс обіцяє продовжити підтримку Україні, тоді як республіканець Дональд Трамп заявив, що завершить конфлікт, якщо повернеться до Білого дому, але не представив конкретного плану. Вучич, який зберігає баланс між Сходом і Заходом, зменшив контакти з путіним з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Сербія не підтримала західні санкції проти москви, проте надала допомогу Україні та засудила агресію кремля.

На початку жовтня вони вперше за останні два з половиною роки поспілкувалися по телефону.

За словами Вучича, він вперше за два з половиною роки поговорив з путіним після того, як відхилив його запрошення на саміт БРІКС. Під час телефонної розмови він запитав у путіна про припинення вогню у війні рф проти України.

"Це те, що роблять джентльмени, це те, що роблять справжні чоловіки за таких обставин, навіть якщо інша сторона очікує іншої відповіді. Потім я запитав його про ситуацію в Україні", - розповів Вучич.

Однак путін так і не відповів на це. Натомість путін заявив йому, що "всі цілі спеціальних військових операцій будуть виконані".

СШАСербіяВладімір Путінвійна в Україні

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