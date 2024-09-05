Президент Сербії відмовився від поїздки на саміт БРІКС у росії

На жовтень заплановані візити "важливих гостей" до Сербії.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що отримав запрошення від очільника кремля владіміра путіна відвідати саміт БРІКС, який у жовтні проходитиме у рф. Проте він туди не поїде, адже у цей період його країна прийматиме "важливих гостей".

Про це повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".

"На цей час у нас є важливі гості з-за кордону", — заявив Вучич.

Саміт БРІКС проходитиме 22-24 жовтня в російському місті Казань. Зазначається, що путін також запросив Вучича взяти участь у саміті під час зустрічі з сербським віцепремʼєром Александром Вуліним на полях Східного економічного форуму у Владивостоці.

Вуліна журналісти називають одним з найбільших прихильників Кремля у політичній верхівці Сербії. Перед його зустріччю з російським диктатором у Євросоюзі заявили, що "збереження зв'язків з росією під час її загарбницької війни проти України несумісне з цінностями ЄС і процесом вступу".