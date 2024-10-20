Президент Сербії Вучич подякував путіну за достатню кількість наданого газу
20 жовтня 2024, 20:07
Фото: European Western Balkans
За словами президента Сербії, він не спілкувався з російським правителем майже два з половиною роки.
Президент Сербії Александар Вучич під час розмови з правителем росії путіним подякував останньому за те, що рф надала достатню кількість газу для його країни.
Про це він повідомив у своєму Instagram.
При цьому, за словами Вучича, головною темою зустрічі була річниця звільнення Белграда.
"Дуже хороша розмова з президентом рф путіним", - сказав президент Сербії.
Він також повідомив, що не спілкувався з путіним майже два з половиною роки.
Як повідомляє сербське видання b92, пізніше Вучіч розповів, що путін запросив його взяти участь у святкуванні Дня перемоги над нацизмом наступного року 9 травня:
"Ми розмовляли як люди, які знають один одного давно, як друзі, і це була особиста розмова. Речення, яке путін повторив двічі: те, що добре для Сербії, добре і для росії, що добре для сербів, добре для росіян".