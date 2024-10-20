Президент Сербії Вучич подякував путіну за достатню кількість наданого газу

За словами президента Сербії, він не спілкувався з російським правителем майже два з половиною роки.

Президент Сербії Александар Вучич під час розмови з правителем росії путіним подякував останньому за те, що рф надала достатню кількість газу для його країни.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

При цьому, за словами Вучича, головною темою зустрічі була річниця звільнення Белграда.

"Дуже хороша розмова з президентом рф путіним", - сказав президент Сербії.

Він також повідомив, що не спілкувався з путіним майже два з половиною роки.