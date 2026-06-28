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Президент Сербії Вучич заявив, що піде у відставку впродовж кількох тижнів

28 червня 2026, 10:17
Президент Сербії Вучич заявив, що піде у відставку впродовж кількох тижнів
Фото: European Western Balkans
Він також анонсував проведення дострокових президентських та парламентських виборів.
Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що піде у відставку найближчими тижнями, а також анонсував проведення дострокових президентських та парламентських виборів.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Я буду президентом лише пару тижнів, а потім піду у відставку", – заявив Вучич.
 
Він також додав, що планує допомогти своїй Сербській прогресивній партії перемогти на майбутніх виборах, зокрема й на дострокових парламентських, які початково планувалися на 2027 рік. Водночас Вучич не назвав точної дати своєї відставки та не уточнив, коли саме розпустить парламент.
 
Нагадаємо, що у сербському місті Новий Сад 1 листопада 2024 року обвалилася частина бетонного навісу на залізничному вокзалі. Загинули 16 людей. Цей вокзал збудували в 1964 році. У липні 2024-го його відкрили після трирічної реконструкції. Проте, як розповів колишній міністр будівництва Горан Весич, навіс не реконструювали. Президент Сербії Александар Вучич закликав "суворо покарати" людей, відповідальних за трагедію. Тим часом містами Сербії прокотилася хвиля студентських протестів. Протестувальники поклали провину за обвал на корупцію та роздачу замовлень на будівництво родичам посадовців. Також вимагали, щоб відповідальність поніс сам Вучич. А прем’єр-міністр Мілош Вучевич подав у відставку.

 

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