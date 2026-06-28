Президент Сербії Вучич заявив, що піде у відставку впродовж кількох тижнів

Він також анонсував проведення дострокових президентських та парламентських виборів.

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що піде у відставку найближчими тижнями, а також анонсував проведення дострокових президентських та парламентських виборів.

"Я буду президентом лише пару тижнів, а потім піду у відставку", – заявив Вучич.

Він також додав, що планує допомогти своїй Сербській прогресивній партії перемогти на майбутніх виборах, зокрема й на дострокових парламентських, які початково планувалися на 2027 рік. Водночас Вучич не назвав точної дати своєї відставки та не уточнив, коли саме розпустить парламент.