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ПОЛІТИКА

Президент Сербії заявив про таємні переговори великих лідерів з путіним

02 квітня 2025, 13:54
Президент Сербії заявив про таємні переговори великих лідерів з путіним
Фото: European Western Balkans
Вучич дав лише зрозуміти, що учасники таємних переговорів із путіним публічно дії російського президента засуджували.

Президент Сербії Александр Вучич стверджує, що щонайменше двоє "великих лідерів" вели таємні переговори з російським диктатором владіміром путіним після початку війни в Україні.

Таку заяву Вучич зробив в інтерв'ю блогеру Маріо Науфалу, не ставши називати імен. Науфал припустив, що це прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо, які відвідували москву 2024 року. Однак Вучич заявив, що йдеться не про них, давши лише зрозуміти, що учасники таємних переговорів із путіним публічно дії російського президента засуджували.

Водночас сам Вучич, за його словами, не бачив путіна з грудня 2021 року, коли вони зустрічалися в Сочі. Під час цієї зустрічі, заявив Вучич, він зрозумів, що росія готова почати вторгнення в Україну. За словами президента Сербії, він зробив такий висновок на основі того, що темі України, яку вони з путіним раніше неодноразово довго обговорювали, цього разу під час тригодинної зустрічі приділили не більше ніж 45 секунд.

Перша зустріч із путіним після початку війни, заявив Вучич, має відбутися 9 травня в москві на заходах, присвячених перемозі у Великій Вітчизняній війні.

війнаВладімір ПутінАлександр Вучіч

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