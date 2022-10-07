ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса погодився залишити свою посаду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку
Рішення обумовлене протестами через економічну кризу
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса Фото: З вільних джерел
У повідомленнях зазначається, що президент, який зіткнувся з масштабними акціями протесту через економічну кризу, має намір піти у відставку 13 липня. Він поінформував про це рішення спікера парламенту.
Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями, підпалами. Вісім людей загинули, понад 200 постраждали, вогнем знищено 60 транспортних засобів та понад 100 будівель.
Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу із 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.
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10 07 2022 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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