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Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

Рішення обумовлене протестами через економічну кризу
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса погодився залишити свою посаду.
Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса Фото: З вільних джерел

У повідомленнях зазначається, що президент, який зіткнувся з масштабними акціями протесту через економічну кризу, має намір піти у відставку 13 липня. Він поінформував про це рішення спікера парламенту.

Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями, підпалами. Вісім людей загинули, понад 200 постраждали, вогнем знищено 60 транспортних засобів та понад 100 будівель.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу із 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.

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10 07 2022 10:32
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