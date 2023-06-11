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Президент Сьєрра-Леоне спробує закінчити війну в Україні

11 червня 2023, 09:37
Президент Сьєрра-Леоне спробує закінчити війну в Україні
Група з 6-ти африканських держав має намір виступити посередниками між Києвом і москвою в спробі припинити війну.

Про це в інтерв’ю Bloomberg сказав президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо.

В червні представники Замбії, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди і Південно-Африканської Республіки відвідають Київ і москву з пропозиціями стосовно припинення війни.

Ми намагаємося знову з надією, що зможемо схилити президента Путіна або обидві сторони до справжнього припинення цієї війни”, - сказав президент Сьєрра-Леоне.

Війна між росією і Україною спричинила багато економічних проблем для його країни та інших африканських держав. “Це дуже впливає на нас, оскільки ми - імпортер. Майже всі наші важливі товари та продукти харчування ми отримуємо ззовні”, - додав Джуліус Маада Біо.

росія і Україна це ключові постачальники добрив та пшениці до Сьєрра-Леоне, а війна суттєво підвищила ціни на ці товари, пише видання.

Україна та численні міжнародні кризи ослабили нашу державу в тому сенсі, що економічний тиск, вартість життя - легкі виправдання для опозиції”, - підсумував президент.

Африканські лідери мають намір запропонувати очільникам України та роосії у їх намаганні досягти миру.

війнаСьєрра-ЛеонеДжуліус Маада Біо

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