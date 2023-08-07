Зузана Чапутова задовольнила дев'ять прохань громадян про дозвіл вступити на службу до Збройних сил України, проте відхилених прохань втричі більше.

Про це повідомляє TASR.

Таку заяву зробив керівник відділу комунікацій Офісу президентки Йозеф Матей.

Він поінформував, що з першого дня повномасштабної війни до 2 серпня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова оголосила 35 рішень з таких питань.

"З них дев'ять були про дозвіл, і 26 – про ненадання дозволу на військову службу у лавах Збройних сил України", – сказав Матей.

Процедура дозволу у Словаччині передбачає розгляд заявки та коментар до неї у Міноборони, МВС та МЗС, після чого дозвіл надає або не надає президент.