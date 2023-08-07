Президентка Словаччини дозволила воювати в ЗСУ дев'ятьом громадянам
Про це повідомляє TASR.
Таку заяву зробив керівник відділу комунікацій Офісу президентки Йозеф Матей.
Він поінформував, що з першого дня повномасштабної війни до 2 серпня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова оголосила 35 рішень з таких питань.
"З них дев'ять були про дозвіл, і 26 – про ненадання дозволу на військову службу у лавах Збройних сил України", – сказав Матей.
Процедура дозволу у Словаччині передбачає розгляд заявки та коментар до неї у Міноборони, МВС та МЗС, після чого дозвіл надає або не надає президент.