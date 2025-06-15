Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Словаччини готує візит до Києва з акцентом на співпрацю

15 червня 2025, 18:43
Президент Словаччини готує візит до Києва з акцентом на співпрацю
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Президент Словаччини вирішив нарешті своїми очима побачити те, проти чого так активно виступає його прем'єр-міністр.

Президент Словаччини збирається з візитом до Києва і чекає на "позитивний зміст" переговорів - про це стало відомо з інтерв'ю, яке глава держави дав словацькому телеканалу STVR 15 червня, де досить значну частину часу приділив Україні.

За словами Пеллегріні, про підготовку візиту він поінформував українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі на саміті в литовській столиці минулого тижня.

"Я попросив українську сторону, щоб візит мав не лише протокольний характер. Хотілося б, щоб він мав практичне наповнення і став сигналом позитивного співробітництва для обох сторін", – сказав президент Словаччини.

Він також висловив упевненість у потенціалі України після завершення війни, підкресливши, що її відновлення може позитивно вплинути і на сусідню Словаччину. На його думку, це відкриє нові економічні можливості та допоможе вирівняти регіональні дисбаланси в країні.

"Україна межує з Європейським Союзом, а отже й зі Словаччиною. Її розвиток після війни може дати серйозний імпульс для зростання і нашій державі", – заявив Пеллегріні.

Він зауважив, що, незважаючи на різні погляди на деякі речі, політикам треба шукати спільні точки зору.

СловаччинаПеллегріні

Останні матеріали

Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється