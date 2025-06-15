Президент Словаччини готує візит до Києва з акцентом на співпрацю

Президент Словаччини вирішив нарешті своїми очима побачити те, проти чого так активно виступає його прем'єр-міністр.

Президент Словаччини збирається з візитом до Києва і чекає на "позитивний зміст" переговорів - про це стало відомо з інтерв'ю, яке глава держави дав словацькому телеканалу STVR 15 червня, де досить значну частину часу приділив Україні.

За словами Пеллегріні, про підготовку візиту він поінформував українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі на саміті в литовській столиці минулого тижня.

"Я попросив українську сторону, щоб візит мав не лише протокольний характер. Хотілося б, щоб він мав практичне наповнення і став сигналом позитивного співробітництва для обох сторін", – сказав президент Словаччини.

Він також висловив упевненість у потенціалі України після завершення війни, підкресливши, що її відновлення може позитивно вплинути і на сусідню Словаччину. На його думку, це відкриє нові економічні можливості та допоможе вирівняти регіональні дисбаланси в країні.

"Україна межує з Європейським Союзом, а отже й зі Словаччиною. Її розвиток після війни може дати серйозний імпульс для зростання і нашій державі", – заявив Пеллегріні.

Він зауважив, що, незважаючи на різні погляди на деякі речі, політикам треба шукати спільні точки зору.