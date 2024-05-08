Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Словаччини запропонував провести у себе "мирні переговори" між рф і Україною

08 травня 2024, 19:11
Президент Словаччини запропонував провести у себе
Фото: dt.ua
"Ми стоїмо перед фундаментальним викликом забезпечення миру в Україні та Європі", - переконаний Петер Пеллегріні.

Перед європейськими політиками, в тому числі словацькими, стоїть фундаментальне завдання – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб трагічні сценарії не реалізувалися.

Про це під час урочистостей з нагоди 79-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі сказав президент Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Topky.sk.

Політик також заявив, що в разі потреби також запропонує для мирних переговорів Братиславу, яка "має досвід подібного саміту". За його словами, 79 років без війни призвели до певної девальвації самого миру, "і ми сприймаємо це як само собою зрозуміле".

"На жаль, наразі ми бачимо, що це не так. У зв'язку з війною в Україні, інших частинах Європи та світу потихеньку починає брязкати зброя. Багато хто готує плани військового конфлікту, а дипломатія загартовує свій словниковий запас, давайте говорити про припинення вогню, про мирні сценарії, давайте активізувати дипломатію і сприймати зброю як крайній засіб", – сказав словацький лідер.

Він також подякував бійцям Червоної Армії, які визволяли територію Словаччини.

"Сьогодні ми глибоко відчуваємо, що існує спроба переписати історію. Проте я хочу з цього місця відкинути будь-які спроби спотворити історичну правду, тому що правда є лише одна. Тому я відкидаю спроби не згадувати чи свідомо замовчувати заслуги Червоної армії у визволенні нашої батьківщини, а також я відкидаю спроби гуманізувати фашистський режим і применшувати факти про жертви концтаборів", – сказав Пеллегріні.

переговори з рфСловаччинаросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється