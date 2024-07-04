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Президент Словаччини заявив, що збільшить постачання електроенергії в Україну

04 липня 2024, 18:57
Президент Словаччини заявив, що збільшить постачання електроенергії в Україну
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Петер Пеллегріні сказав, що Словаччина робить велику роботу для України.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна готова збільшити постачання електроенергії в Україну.

Про це повідомляє Pravda.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч МВт електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України", – сказав Пеллегріні.
 
Президент додав, що Словаччина робить "велику роботу" для України. За його словами, про це свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії.
 
Словаччинавійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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