Президент США чекає в гості лідера Китаю, але дата не відома
Американський президент Дональд Трамп заявив, що очікує на візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США, але він не сказав, коли це може статися, однак припускає можливість для США і Китаю укласти нову торговельну угоду.
Про це написало агентство Reuters.
"У підсумку у нас буде президент Сі Цзіньпін, у нас будуть усі, хто приїде", - заявив Трамп.
Переговори Сі Цзіньпіна і Трампа розглядають як вирішальний для потенційного пом'якшення чи відтермінування торгових мит.
Видання пише, що востаннє Сі Цзіньпін приїжджав до США в листопаді 2023 року, а Трамп і лідер КНР розмовляли незадовго до вступу Трампа на посаду 20 січня.
Під час спілкуванні з журналістами Трамп торкнувся теми України і сказав, що може укласти угоду з рф щодо війни в Україні.
"Ми можемо укласти угоду з росією, щоб зупинити вбивства", - додав він.
На думку Трампа, росіяни хотіли б, щоб війна закінчилася.
"Я думаю, у них є козирі, тому що вони захопили багато території, тож у них є козирі", - сказав Трамп.