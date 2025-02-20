Президент США чекає в гості лідера Китаю, але дата не відома

Трамп анонсував укладення нової торговельної угоди з Китаєм.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що очікує на візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США, але він не сказав, коли це може статися, однак припускає можливість для США і Китаю укласти нову торговельну угоду.

Про це написало агентство Reuters.

"У підсумку у нас буде президент Сі Цзіньпін, у нас будуть усі, хто приїде", - заявив Трамп.

Переговори Сі Цзіньпіна і Трампа розглядають як вирішальний для потенційного пом'якшення чи відтермінування торгових мит.

Видання пише, що востаннє Сі Цзіньпін приїжджав до США в листопаді 2023 року, а Трамп і лідер КНР розмовляли незадовго до вступу Трампа на посаду 20 січня.

Під час спілкуванні з журналістами Трамп торкнувся теми України і сказав, що може укласти угоду з рф щодо війни в Україні.

"Ми можемо укласти угоду з росією, щоб зупинити вбивства", - додав він.

На думку Трампа, росіяни хотіли б, щоб війна закінчилася.

"Я думаю, у них є козирі, тому що вони захопили багато території, тож у них є козирі", - сказав Трамп.