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Президент США чекає в гості лідера Китаю, але дата не відома

20 лютого 2025, 12:27
Президент США чекає в гості лідера Китаю, але дата не відома
Фото: twitter.com/robertarampton
Трамп анонсував укладення нової торговельної угоди з Китаєм.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що очікує на візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США, але він не сказав, коли це може статися, однак припускає можливість для США і Китаю укласти нову торговельну угоду. 

Про це написало агентство Reuters.

"У підсумку у нас буде президент Сі Цзіньпін, у нас будуть усі, хто приїде", - заявив Трамп. 

Переговори Сі Цзіньпіна і Трампа розглядають як вирішальний для потенційного пом'якшення чи відтермінування торгових мит. 

Видання пише, що востаннє Сі Цзіньпін приїжджав до США в листопаді 2023 року, а Трамп і лідер КНР розмовляли незадовго до вступу Трампа на посаду 20 січня.

Під час спілкуванні з журналістами Трамп торкнувся теми України і сказав, що може укласти угоду з рф щодо війни в Україні. 

"Ми можемо укласти угоду з росією, щоб зупинити вбивства", - додав він. 

На думку Трампа, росіяни хотіли б, щоб війна закінчилася.

"Я думаю, у них є козирі, тому що вони захопили багато території, тож у них є козирі", - сказав Трамп.

 
СШАКитайДональд ТрампСі Цзіньпін

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