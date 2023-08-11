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Президент США назвав Китай "бомбою сповільненої дії" – Reuters

11 серпня 2023, 15:35
Президент США назвав Китай
Фото: Mind.ua
Американський лідер додав, що у його країни та КНР "є деякі проблеми".

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії", говорячи про економічні проблеми цієї країни.

Про це Байден заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта, повідомляє Reuters.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі", - сказав Байден, додавши, що зараз "Китай у біді". 

Американський президент зауважив, що не намагається завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.

Як зазначає агентство, висловлювання Байдена нагадують його слова на іншому заході зі збору коштів у червні. Тоді він назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором". Китай назвав ці слова провокацією.

Споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а відпускні ціни в липні продовжили зниження. Відтак, Китай може вступити в еру значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітних плат, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Китайвійна в УкраїніБайден.СШАросія окупанти

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