Президент США провів напружену розмову з прем'єркою Данії щодо Гренландії

Розмова тривала 45 хвилин минулого тижня і, за словами джерел, пройшла вкрай невдало

Президент США Дональд Трамп знову підтвердив свою рішучість взяти під контроль Гренландію під час напруженої телефонної розмови з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це пише Financial Time з посиланням на високопоставлених європейських чиновників.

Розмова тривала 45 хвилин минулого тижня і, за словами джерел, пройшла вкрай невдало. Білий дім відмовився від коментарів, проте Фредеріксен наголосила, що Гренландія, яка є автономною частиною Королівства Данія, не продається, хоча США виявляють до неї "серйозний інтерес".