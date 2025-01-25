Президент США провів напружену розмову з прем'єркою Данії щодо Гренландії
25 січня 2025, 09:55
Фото: з вільного доступу
Розмова тривала 45 хвилин минулого тижня і, за словами джерел, пройшла вкрай невдало
Президент США Дональд Трамп знову підтвердив свою рішучість взяти під контроль Гренландію під час напруженої телефонної розмови з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.
Про це пише Financial Time з посиланням на високопоставлених європейських чиновників.
Розмова тривала 45 хвилин минулого тижня і, за словами джерел, пройшла вкрай невдало. Білий дім відмовився від коментарів, проте Фредеріксен наголосила, що Гренландія, яка є автономною частиною Королівства Данія, не продається, хоча США виявляють до неї "серйозний інтерес".
П’ять чинних і колишніх високопоставлених європейських чиновників, ознайомлених із деталями розмови, повідомили, що вона пройшла вкрай напружено. Трамп поводився агресивно і конфронтаційно після відмови Фредеріксен продати острів, незважаючи на її пропозицію посилити військову співпрацю і співробітництво у сфері видобутку корисних копалин.
Деталі розмови посилюють побоювання європейських союзників, що повернення Трампа до влади ще більше ускладнить трансатлантичні відносини, оскільки Вашингтон продовжує чинити тиск на союзників, вимагаючи поступок.
З початку другого терміну Трамп уже відкрито міркує про можливість узяти під контроль не тільки Гренландію, а й Панамський канал і навіть Канаду.
Додаткові побоювання викликало прибуття літака, який, імовірно, перевозив Дональда Трампа-молодшого, у столицю Гренландії Нуук 7 січня 2025 року.
Багато європейських чиновників сподівалися, що заяви Трампа про Гренландію були лише дипломатичним маневром для посилення американського впливу в регіоні, важливому для НАТО. Однак після розмови з Фредеріксен стало очевидно, що у Вашингтона більш серйозні наміри.
"Усе стало зрозуміло: вони хочуть Гренландію. Тепер данці в режимі кризового реагування", — зазначило одне з джерел. Інше додало: "У Данії справжня паніка".
Колишній данський чиновник повідомив, що Трамп пригрозив запровадити проти Данії торговельні мита, якщо Копенгаген не погодиться на його умови.
Канцелярія прем'єр-міністра Данії заявила, що "не визнає інтерпретацію розмови, надану анонімними джерелами".
Гренландія з населенням всього 57 000 осіб є стратегічно важливою територією завдяки запасам корисних копалин і відкриттю нових морських шляхів через Арктику.