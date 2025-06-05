Президент США призупинив візи іноземним студентам Гарварду на 6 місяців

Трамп звинуватив Гарвард в тому, що університет має широкі звʼязки з іноземними державами.

Президент США Дональд Трамп призупинив на шість місяців вʼїзд іноземних студентів, які бажають навчатися або брати участь у програмах обміну в Гарвардському університеті.

Відповідний документ опублікували на сайті Білого дому.

Цей указ також зобовʼязує державного секретаря розглянути можливість анулювати чинні візи студентів, які зараз навчаються в університеті.

Після закінчення терміну в шість місяців указ про призупинення віз можуть продовжити.

У прокламації Трамп звинуватив Гарвард в тому, що університет має широкі звʼязки з іноземними державами, зокрема з "противниками США" — насамперед йдеться про Китай.

Він заявив, що Гарвард начебто неодноразово приймав і навчав членів парамілітарної організації Комуністичної партії Китаю, а дослідники університету співпрацювали з людьми, які перебувають у Китаї, над дослідженнями, що можуть сприяти модернізації китайських збройних сил.

Також Трамп звинуватив Гарвард в "ігноруванні громадянських прав своїх студентів і викладачів" та дискримінація щодо "непріоритетних" рас під час вступу.

У Гарварді назвали наказ "ще одним незаконним кроком у відповідь, вжитим адміністрацією, що порушує права Гарварду, гарантовані Першою поправкою" та пообіцяли продовжуватиме захищати своїх іноземних студентів.