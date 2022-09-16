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Президент США схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

До нього увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь
Президент США схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн Фото: Mind.ua

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько 600 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Делегую держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 мільйонів доларів на оборонні засоби і послуги Міноборони, військову підготовку і навчання для надання допомоги Україні", - йдеться в документі, підписаному Байденом.

До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь.

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

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16 09 2022 08:20
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