Президент США вкотре пригрозив кремлю тарифами, якщо путін "не виконає роботу"

Також Трамп хоче, щоб путін уклав угоду.

Американскьий президент Дональд Трамп сказав, що він хоче побачити, як глава кремлю росії Владіміра путін "укладе угоду", щоб припинити війну в Україні, знову заявивши, що за необхідності він запровадить вторинні тарифи на російську нафту.

Про це Трамп сказав у Білому домі, пише телеканал CNN.

Глава Білого дому відзначив, що він хоче, щоб путін уклав угоду, "щоб ми зупинили вбивства російських солдатів, українських солдатів та інших людей".

"Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу йти на вторинні тарифи щодо його нафти. Але я думаю, знаєте, це те, що я зробив би, якби вважав, що він не виконує свою роботу. Я зробив це з Венесуелою", – додав Трамп.

Також він повторив своє розчарування Україною через угоду про рідкісноземельні мінерали, адже, за його словами, Київ відмовляється приставати на погоджені домовленості.

"Я ще не говорив з ними (з українцями), але пресу я почув, що вони тепер кажуть: "Ну, я піду на цю угоду, тільки якщо ми вступимо в НАТО або щось подібне". Ну, це ніколи, по-перше, не обговорювалося. По-друге, я думаю, що ще давно, задовго до путіна їм сказали, що ви не йдете в НАТО", – заявив Трамп.

Він додав, що напевно, саме через це почалася війна.