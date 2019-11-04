Президент Судану, який керував країною майже 30 років, пішов у відставку

Президент Судану, Омар Хасан аль-Башир, який правив країною 30 років, пішов у відставку на тлі масових протестів у країні.

Міністр виробництва і економічних ресурсів штату Північний Дарфур Маджуб Хусейн заявив дубайському телеканалу Al-Hadath про "консультації щодо формування військової ради, яка візьме владу після того, як президент аль-Башир подав у відставку". Про це повідомляє LB.ua.

Президент у цей час перебував у своїй резиденції під пильною охороною.

Відставка аль-Башира сталася на тлі наймасовіших протестів за всю історію його правління.

Судан на роздоріжжі: куди веде країну довгоочікувана революція

Заворушення в цій бідній 40-мільйонній африканській країні почалися в грудні 2018-го у відповідь на триразове підвищення цін на хліб і скорочення субсидій.

Згодом протестувальники висунули і політичну вимогу зміни режиму аль-Башира.