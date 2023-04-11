Матеріали:
Теми:

Президентка Тайваню розкритикувала Китай за "безвідповідальні" військові навчання – Reuters

11 квітня 2023, 12:10
Президентка Тайваню розкритикувала Китай за
парад в Китаї Фото: openchina.com.ua
Військові навчання спричинили нестабільність на острові та в регіоні.
Президентка Тайваню Цай Івень розкритикувала військові навчання КНР.
 
Про це Цай Інвень написала у Facebook, повідомляє Reuters.
 
Китай розпочав військові навчання в суботу після того, як Цай повернулася до Тайбея після зустрічі у Лос-Анджелесі зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.
 
Китай попереджав, що проти зустрічі Цай Івень з Кевіном Маккарті та не відмовлявся від застосування сили для того, щоб повернути демократично керований острів під контроль Пекіна. Уряд Тайваню рішуче заперечує претензії КНР і неодноразово засуджував навчання.
 
Цай заявила, що як президентка вона представляє свою країну перед світом і що її візити за кордон, включаючи США, не є чимось новим і очікуваним для народу Тайваню.
 
"Однак Китай скористався цим, щоб розпочати військові навчання, що спричинило нестабільність на Тайвані та в регіоні. Це не є відповідальним ставленням для великої країни в регіоні", – наголосила вона.
 
Цай сказала, що збройні сили і берегова охорона Тайваню відреагували спокійно і професійно та подякувала їм.
 
"Хоча військові навчання в Китаї завершилися, військові та співробітники служби національної безпеки продовжуватимуть залишатися на своїх постах і захищати країну", – додала президентка.

 

СШАКитайТайваньвійськові навчаннявійна в Україні

Останні матеріали

США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Пропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці непродуктивно – Ендрю Міхта та Мінна Аландер
Політика
США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Пропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці непродуктивно – Ендрю Міхта та Мінна Аландер
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 17:11
Друга битва за Донбас у розпалі. Її мета – послабити росіян перед українським контрнаступом – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Друга битва за Донбас у розпалі. Її мета – послабити росіян перед українським контрнаступом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 13:13
Заходу час реально оцінити російську загрозу. Ризик ескалації менший, ніж загроза самої росії – Едвард Лукас
Політика
Заходу час реально оцінити російську загрозу. Ризик ескалації менший, ніж загроза самої росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 10:12
Мрія путіна та Сі, яка здійснилася. Витік документів Пентагону може завдати значної шкоди союзникам – Мік Раян
Політика
Мрія путіна та Сі, яка здійснилася. Витік документів Пентагону може завдати значної шкоди союзникам – Мік Раян
Переклад iPress – 10 квітня 2023, 16:11
Психологія умиротворення. Як Америка дозволила путіну зіскочити з гачка після захоплення Криму – Politico
Політика
Психологія умиротворення. Як Америка дозволила путіну зіскочити з гачка після захоплення Криму – Politico
10 квітня 2023, 12:14
Дипломатичний провал. Водночас витік документів викриває глибину шпигунських зусиль США та військове
Політика
Дипломатичний провал. Водночас витік документів викриває глибину шпигунських зусиль США та військове "борсання" росії – New York Times
10 квітня 2023, 09:08
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Технології
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 16:07
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Політика
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 12:43
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється