Президентка Тайваню розкритикувала Китай за "безвідповідальні" військові навчання – Reuters

Військові навчання спричинили нестабільність на острові та в регіоні.

Президентка Тайваню Цай Івень розкритикувала військові навчання КНР.

Про це Цай Інвень написала у Facebook, повідомляє Reuters.

Китай розпочав військові навчання в суботу після того, як Цай повернулася до Тайбея після зустрічі у Лос-Анджелесі зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Китай попереджав, що проти зустрічі Цай Івень з Кевіном Маккарті та не відмовлявся від застосування сили для того, щоб повернути демократично керований острів під контроль Пекіна. Уряд Тайваню рішуче заперечує претензії КНР і неодноразово засуджував навчання.

Цай заявила, що як президентка вона представляє свою країну перед світом і що її візити за кордон, включаючи США, не є чимось новим і очікуваним для народу Тайваню.

"Однак Китай скористався цим, щоб розпочати військові навчання, що спричинило нестабільність на Тайвані та в регіоні. Це не є відповідальним ставленням для великої країни в регіоні", – наголосила вона.

Цай сказала, що збройні сили і берегова охорона Тайваню відреагували спокійно і професійно та подякувала їм.

"Хоча військові навчання в Китаї завершилися, військові та співробітники служби національної безпеки продовжуватимуть залишатися на своїх постах і захищати країну", – додала президентка.