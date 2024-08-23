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Президент Тайваню відкидає правління Китаю заради свободи – Reuters

23 серпня 2024, 17:05
Президент Тайваню відкидає правління Китаю заради свободи – Reuters
Flagmaster
Острів щороку збільшує оборонний бюджет і вже в 2025 він виросте майже на 8%.

Тайвань намагається продовжувати свій вільний і демократичний спосіб життя та ніколи не погодиться на встановлення на острові влади Комуністичної партії Китаю.

Про це заявив президент Тайваню Лай Чінте під час заходів на острові Кінмень з нагоди 66-ї річниці відбиття спроби армії Китаю захопити острів, передає агенція Reuters.

"Ми більше не намагаємося повернути собі материк, але ми також не хочемо, щоб нами керувала Комуністична партія Китаю. Ми хочемо продовжувати життя в умовах демократії, свободи, прав людини та верховенства права", - сказав Лай.

Він додав, що Тайвань повинен продовжувати протистояти загрозам з боку Китаю. 

"Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити мирний розвиток через Тайванську протоку. Тайвань – це країна, яка палко любить мир. Народ Тайваню добрий", - сказав президент. 

За словами лая, уряд Тайваню продовжує зміцнювати армію і витрачати більше коштів на посилення свого захисту. Так, наступного року витрати Тайваню на оборону зростуть на 7,7%, оскільки острів має намір придбати додаткові винищувачі та ракети для стримування загрози з боку Пекіна. Підконтрольний Тайваню острів Кінмень знаходиться в західній частині Тайванської протоки за 10 км від території КНР і майже на 300 км віддалений від Тайваню. 

В 1958 році острів став епіцентром жорсткого протистояння з китайською армією, яка від серпня того року впродовж більш ніж місяця бомбардувала Кінмень авіацією і обстрілювала артилерією.

Підтримка США дав відсіч китайським військам і щороку відзначає 23 серпня як день, коли була відбита китайська атака.

 
ТайваньнезалежністьКитай

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