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Президент Туреччини заявив про ліквідацію лідера терористів ІДІЛ

01 травня 2023, 10:55
Президент Туреччини заявив про ліквідацію лідера терористів ІДІЛ
Фото: Reuters
Спецоперацію, внаслідок якої загинув лідер "Ісламської держави", було проведено Національною розвідувальною організацією Туреччини.

Увечері в неділю, 30 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що лідер "Ісламської держави" Абу Хусейн аль-Курайші був "нейтралізований" під час точкового удару, здійсненого турецькою розвідкою.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Операція відбулася на початку цих вихідних у Джиндіресі, місті на півночі Сирії, приблизно за 7 кілометрів від турецького кордону. Інших подробиць поки невідомо.

"Сильна Туреччина є джерелом гордості для її громадян. Терористи більше не зможуть підняти голову у боротьбі. Це також сприяє безпеці Європи", – сказав президент Ердоган, коментуючи це повідомлення.

Він відзначив, що Національна розвідувальна організація успішно провела міжнародну операцію.

"Наше відомство вийшло на рівень, на якому перебувають американські та російські спецслужби", – похвалився турецький лідер.

Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші став четвертим лідером ІДІЛ за короткий час. У листопаді 2022 року він очолив терористичну організацію після смерті свого попередника – іракця Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Кураші.

Про нового лідера ІДІЛ було відомо небагато, його фото не оприлюднювалося. Він носив те ж родове ім'я, що і його попередник, – Аль-Кураші. Це пов'язано з тим, що кожен новий "халіф" повинен походити з роду пророка Мухаммеда, тобто бути його нащадком.

ІДІЛ взяла під свій контроль приблизно третину території Сирії та Іраку на піку свого розвитку наприкінці 2014 року, спричинивши серйозну гуманітарну кризу. Це угруповання здійснило або надихало численні терористичні атаки по всьому світу, вбивши тисячі людей, але тепер так званий "халіфат" майже зник, контролюючи лише невеликі ділянки землі.

ТуреччинатероризмІДІЛліквідаціявійна в Україніросія окупанти

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