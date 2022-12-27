Президент України обговорив із прем'єркою Італії передачу Україні систем ППО

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Однією із тем обговорень були постачання систем протиповітряної оборони для українських військових.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

"Подякував Джорджі Мелоні за солідарність та всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових 10 млн євро допомоги. Джорджа Мелоні повідомила про розгляд надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили "формулу миру", – йдеться у повідомленні.