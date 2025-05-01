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ПОЛІТИКА

Президент України підписав санкції проти Арестовича та представників російської пропаганди

01 травня 2025, 16:52
Президент України підписав санкції проти Арестовича та представників російської пропаганди
Володимир Зеленський
Згідно з рішенням РНБО, в Україні планують заблокувати їхні соцмережі та канали.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 1 травня ввів у дію санкції Ради безпеки та оборони України щодо низки осіб та компаній, серед яких фігурують колишній радник ОП Олексій Арестович та проросійський блогер Мирослав Олешко.

Згідно з указом Зеленського, санкції проти дев’яти осіб були ініційовані Службою безпеки України. Вони передбачають позбавлення державних нагород України; блокування активів; заборону на медійну та публічну діяльність; зупинку дії ліцензій та авторських прав та інше і введені на десять років.

Зокрема, останнім пунктом передбачене обмеження провайдерамиелектронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках, у каналах та на сторінках у соцмережах усіх фігурантів списку.

Так, у списку підсанкційних осіб опинились:

  • Арестович Олексій Миколайович, громадянин України - колишній позаштатний радник Офісу президента, блогер. У січні 2023 року Арестович звільнився з посади та виїхав з України, попри існуючу заборону для всіх чоловіків. Згодом він почав критикувати владу та поширювати проросійські наративи. 
  • Бернвальд Станіслав В'ячеславович, громадянин російської федерації, російський журналіст та блогер
  • Бондаренко Костянтин Петрович, громадянин України, політолог, співпрацює з пропагандистськими проросійськими блогерами.
  • Василець Дмитро Андрійович, громадянин України, блогер та пропагандист. голова забороненої партії "Держава". За даними СБУ, був лідером угрупування, яке реалізовувало проєкт росії про "зовнішнє управління" Україною. Допомагав створювати сайти за аналогом офіційних сторінок органів влади України.
  • Кашеварова Анастасія Валер'янівна, громадянка російської федерації, російська журналістка, телеведуча, пропагандистка.
  • Олешко Мирослав Віталійович, громадянин України, блогер, який втік з України та він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.
  • Оніщенко Павло Олександрович, громадянин України, колаборант, очільник прокремлівського угруповання "Слобожанська січ".
  • Семченко Олександр Анатолійович, громадянин України, блогер, один із реалізаторів кремлівської ідеї про "зовнішнє управління" Україною.
  • Скубченко Олександр Володимирович, громадянин України. Позиціонує себе як «громадський діяч». В соцмережах системно піарив Віктора Медведчука та поширює проросійські наративи.

Раніше Служба безпеки України уже оголосила частині фігурантів списку підозри у антиукраїнській діяльності за різними статтями.

РНБОсанкціїАрестовичпропаганда рфВолодимир Зеленський

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