Президент України підписав закон про ліквідацію одіозного суду ОАСК

Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері 13 грудня підписав закон №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення замість нього Київського міського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте висновок комітету ВР про його ліквідацію через 1,5 роки співпав з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка.

12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

У ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва заявили, що рішення парламенту принесе шкоду українцям, які "будуть позбавлені доступу до правосуддя".