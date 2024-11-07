Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині

Президент уточнив, що є країни, які відреагували на це гучно, є країни які відреагували тихо і які не відреагували.

На прикордонних з Україною територіях росії присутні 11 тис. північнокорейських військових. Частина цих військ вже брала участь у військових діях проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.