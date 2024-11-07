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Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині

07 листопада 2024, 21:33
Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині
Володимир Зеленський
Президент уточнив, що є країни, які відреагували на це гучно, є країни які відреагували тихо і які не відреагували.

На прикордонних з Україною територіях росії присутні 11 тис. північнокорейських військових. Частина цих військ вже брала участь у військових діях проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Президент уточнив, що є країни, які відреагували на це гучно, є країни які відреагували тихо і які не відреагували.
 
 "Зараз ми попереджаємо і вважаємо, якщо ми не будемо використовувати політичний тиск і відповідну зброю на рф, то наступним кроком може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту. Тому що путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня", наголосив президент.
 
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, на "українському плацдармі" в Курській області 6 листопада продовжувалися обмежені зіткнення, однак ані ЗСУ, ані війська рф не досягли просування.

 

КНДРвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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