Президент України продовжив безвіз для громадян Великої Британії

Відповідний указ №1/2023 опублікований на сайті глави держави

Президент Володимир Зеленський продовжив до 30 січня 2024 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.

Відповідний указ №1/2023 опублікований на сайті глави держави.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2024 року", - ідеться в документі.

Як повідомлялося, з 31 січня 2020 року запроваджено безвізовий режим в'їзду в Україну для британців, який продовжується щороку, "з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії".