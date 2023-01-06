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ПОЛІТИКА

Президент України провів відеозустріч із прем'єр-міністром Швеції

06 січня 2023, 14:47
Президент України провів відеозустріч із прем'єр-міністром Швеції
Зеленський & Крістерссон, Швеція
Володимир Зеленський подякував Швеції за надану гуманітарну допомогу та запросив Ульфа Крістерссона особисто зустрітися в Києві.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Володимир Зеленський переказав Ульфу Крістерссону інформацію про ключові потреби України для зміцнення Сил оборони та докладно розповів про ситуацію на фронті й ризики ескалації з боку рф.

Також сторони обговорили пріоритети Швеції під час головування у Раді ЄС та погодилися, що одним із них має бути подальша європейська інтеграція України.

"Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", – зазначив президент.

Володимир Зеленський також ознайомив голову шведського уряду з українською "формулою миру" та висловився за активну участь Євросоюзу і Швеції, яка головує в Раді Євросоюзу, у реалізації цієї ініціативи, покликаної принести мир Європейському регіону.

 


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