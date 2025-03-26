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Президент України прибув до Франції

26 березня 2025, 18:07
Президент України прибув до Франції
Фото: з вільного доступу
Там він матиме зустріч зі своїм колегою.

Глава України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.

Про це журналістам повідомив речник глави Української держави Сергій Никифоров, передає Укрінформ.

"Президент Володимир Зеленський уже прибув до Франції", - сказав Никифоров.

В столиці Франції найближчим часом запланована зустріч президентів двох країни Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона, додав речник. 

Він попрямував до Єлесейсього палацу для зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном.

Цими визідними ми писали, що президент України прибув на Донеччину.

 

ФранціяВолодимир Зеленський

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