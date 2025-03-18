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ПОЛІТИКА

Президент України прибув з візитом до Фінляндії

18 березня 2025, 17:44
Президент України прибув з візитом до Фінляндії
За інформацією фінських ЗМІ, літак з президентом і першою леді України прибув до аеропорту Гельсінкі-Вантаа у вівторок удень.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Фінляндії у вівторок, 18 березня.

Про це пише Helsingin Sanomat.

Під час свого візиту до Фінляндії Зеленський має зустрітись з президентом країни Александром Стуббом. А також низкою фінських чиновників.

Також у програмі візиту Зеленського - двосторонні переговори та переговори делегацій після церемонії вітання в Президентському палаці.

"Офіційні переговори, що відбудуться у Президентському палаці, будуть присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії", – анонсувала фінська сторона.

Також глава української держави зустрінеться з представниками компаній оборонно-промислового комплексу, спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо та главою уряду Петтері Орпо.

Володимир ЗеленськийФінляндія

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