Президент України розповів про переговори з США і росією та потреби у озброєнні

Президент наголосив, що Україна буде робити все, щоб жодна зі сторін не могла звинуватити Київ в тому, що українська сторона не хоче закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський провів пресконференцію на полях Мюнхенської конференції з безпеки, присвячену ходу переговорів, гарантіям безпеки від західних партнерів та обмінам полоненими.

Переговори з США та росією

Сьогодні Зеленський зустрінеться з Державним секретарем США Марко Рубіо та проведе телефонну розмову з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент зауважив, що росія несподівано змінила лідера своєї переговорної команди, що може бути спробою відкласти ухвалення рішень. Україна спільно з США намагатиметься не допустити таких затримок.

Американська сторона пропонувала, що швидкий вихід українських військ із Донбасу може пришвидшити мир. Зеленський назвав такі пропозиції небезпечними. За його словами, реальні амбіції рф виходять далеко за межі Донецької області.

"Думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть – це Донбас, Донецька область, але на 100%. Для того, щоб продати це як перемогу для власного суспільства, а можливо, навіть не для суспільства (...) а для самого себе", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не може просто вийти зі своєї території в обмін на інші суверенні землі, де проживають тисячі людей. Президент нагадав про помилки минулого, зокрема про дії росії у 2014 році, і попередив про небезпеку повторення у 2022 році:

"Якщо ми дамо йому цю можливість відчути оцю перемогу – ми не знаємо, що далі він зробить… Ми бачили, що відбувалося в Афганістані. Якщо путін захоче прийти і окупувати нас, є велика ймовірність, що відбудеться велика окупація України та великі втрати", – підкреслив Зеленський.

Гарантії безпеки

Україна запропонувала гарантії на 20–30 років замість поточних 15, щоб забезпечити довіру іноземного бізнесу та інвестицій. Питання енергетичного перемир’я поки що не розкривають публічно.

"Сьогодні у нас є пропозиція щодо гарантій безпеки від сша НА 15 років, ми хочемо мати 20 років+: 30, 50. На що піде адміністрація і Конгрес - подивимось", - зазначив він.

Обміни військовополоненими

За даними Зеленського, росія утримує близько 7 тисяч українських військовополонених, Україна — понад 4 тисячі російських. Україна готова до обміну “всіх на всіх”, а також до менших форматів, наприклад 100 на 100 або 1000 на 1000.

"Ми можемо провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" — супер, якщо тисячу на тисячу — не чудово, але добре. Але навіть, якщо вони готові 100 на 100 — будь-який крок для нас є позитивним рішенням", — відповів президент на запитання журналістки .

Ракети "Фламінго" та озброєння

Збройні сили України обмежено мають ракети "Фламінго", але нещодавні удари по базі "Орєшніка" дали позитивні результати. Виробництво ракет було зруйноване росією, але виробничу лінію вже релокували.

Питання постачання німецьких ракет TAURUS поки що обговорюється. Зеленський наголосив, що обирає те, що Україна може отримати негайно.

Співпраця з європейськими партнерами

Президент підкреслив, що багато українців перебувають у Польщі та Німеччині, і країни ЄС обговорюють, чи можуть вони фінансово підтримувати їх.

Україна також користується механізмом PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), розробленим НАТО та США в серпні 2025 року. Він дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та боєприпасів через спільні внески. Станом на кінець грудня внески партнерів до програми становили $4,18 млрд.